10 febbraio 2019- 14:53 Torino: Fiano, 'Un po' di Diaz? Salvini prenda distanze'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Troppo facile cavarsela con le scuse sui social, Salvini e la Lega prendano immediatamente le distanze dalle dichiarazioni del capogruppo Sciretti. La Diaz è stata una pagina ingiustificabile della nostra storia e che oggi vi sia qualcuno pronto a rievocarla fa davvero rabbrividire. In quei giorni a Genova una catena di ordini e responsabilità causò violenze inaudite contro i manifestanti disonorando chi tra le forze dell’ordine si rese responsabile di tanta inumana brutalità". Lo dice il deputato democratico Emanuele Fiano in merito alle dichiarazioni del capogruppo della Lega alla Circoscrizione 6 di Torino Alessandro Ciro Sciretti in merito al suo commento agli incidenti al corteo degli anarchici di ieri nel quale auspicava "un po' di scuola Diaz”.