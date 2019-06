7 giugno 2019- 17:24 Torino: Gasparri, 'chi aggredito da criminali ha ragione'

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - “La nuova legge sulla legittima difesa è stata fatta proprio per tutelare persone come il tabaccaio che si è dovuto difendere e che adesso non vorremmo rischiasse di passare dalla parte delle vittime della criminalità a quella delle vittime della mala giustizia. Si facciano tutti gli accertamenti ma si parta dal presupposto che chi è vittima dell’aggressione di criminali ha ragione". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri."Abbiamo voluto come Forza Italia questa norma -aggiunge- proprio per questa esigenza e l’avremmo voluta anche più chiara ed incisiva, ma per colpa dei grillini la Lega ha dovuto annacquare il testo. Siamo con tutti i tabaccai, con tutti i commercianti, con tutti i cittadini aggrediti dal crimine. Difendersi non è solo un diritto ma un dovere. Siamo accanto a chi deve essere tutelato dallo Stato come questo tabaccaio di Pavone Canavese, ennesima vittima delle aggressioni criminali”.