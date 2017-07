TORINO: GELMINI, NO AD ACCUSE AD AGENTI DI LESA MAESTà

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - "Ai nostri agenti di Polizia è richiesto un impegno forte contro ogni forma di delinquenza e di trasgressione della legge. E, per inciso, i compensi non sono sicuramente adeguati al lavoro che fanno. Può accadere che commettano degli sbagli, come nel caso dell’agente che sulla Torino-Bardonecchia si è lasciato andare ad affermazioni fuori luogo. Ma non si può considerare lesa maestà se un agente dice ciò che pensa, senza inficiare il lavoro che sta facendo”. Così Mariastella Gelmini, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda del partito, sulla sua pagina Facebook. “Occorre misura. E se un richiamo può essere compreso, la sospensione dell’agente -aggiunge- rischia di offendere il coraggio e l’abnegazione di tanti tutori dell’ordine”.