1 marzo 2019- 15:45 Torino: interrogazione Fratoianni, 'comizio eurodeputato Lega in scuola'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Apprendiamo dalla stampa locale che a Torino nei giorni scorsi presso l’Istituto tecnico commerciale Sommeiller è avvenuto un fatto che ha creato sconcerto e proteste fra le famiglie e gli studenti. Nell’ambito dell’alternanza Scuola Lavoro gli studenti di alcune quinte classi hanno dovuto assistere un comizietto di un europarlamentare della Lega, tra l’imbarazzo peraltro degli altri relatori del mondo imprenditoriale piemontese presenti, che è stata occasione per attaccare le politiche dell’accoglienza e distribuire materiale contro i migranti". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.“Vogliamo sapere - prosegue il parlamentare della sinistra eletto a Torino - come sia stato possibile quanto accaduto: io penso che sia utile che esponenti politici si confrontino con gli studenti ma faccio fatica a capire che cosa c’entri l’alternanza scuola-lavoro con tutto questo. Peraltro sarebbe da chiedersi quale contributo didattico possa fornire un esponente leghista conosciuto per aver tappezzato una scuola di centinaia di Soli delle Alpi quando era sindaco e per questo condannato, oltre che essere stato coinvolto in una vicenda di appalti pilotati.”“Presenteremo un’interrogazione parlamentare al governo per sapere l’esatta ricostruzione di quanto avvenuto e chi ha organizzato e con quali motivazioni questo show razzista in una scuola pubblica . E dove chiederemo un intervento del Miur affinché venga attivata immediatamente un’ispezione dell’Ufficio Scolastico del Piemonte in quell’istituto, e se l’attuale dirigente scolastico possa continuare a dirigere quella scuola. Dove chiederemo inoltre se questo dirigente scolastico è la stessa persona che qualche mese fa è stato condannato ad un anno di reclusione per stalking nei confronti di una suora. Staremo a vedere il livello di attenzione e di sensibilità dell’attuale ministro dell’istruzione - conclude Fratoianni - e il suo grado di autonomia dal partito che lo ha nominato a Viale Trastevere “.