TORINO: MINNITI, SENZA REQUISITI SICUREZZA STOP EVENTI

5 giugno 2017- 19:44

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Se non ci sono i requisiti non si farà l'evento". Lo dice il ministro dell'Interno, Marco Minniti, a #terrazzaPd. "Di fronte ai feriti di Torino e a chi è ancora in ospedale, l'impegno che dobbiamo prendere tutti è che le istituzioni devono creare le condizioni perchè certi fatti non succedano più", argomenta. "Se l'evento -sottolinea Minniti- non garantisce il livello massimo di sicurezza è chiaro che non può farsi" ma ovviamente "il nostro obiettivo è quello di permettere che tutti i 1700 eventi in programma per l'estate" possano svolgersi.