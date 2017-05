TORINO, NEONATO ABBANDONATO IN STRADA MUORE IN OSPEDALE

30 maggio 2017- 14:08

Torino, 30 mag. - (Adnkronos) - Un neonato, forse appena partorito, è stato trovato avvolto in un asciugamano e abbandonato in strada a Settimo Torinese. A segnalare la presenza del bimbo un passante che ha allertato il 118 e il 112. Il bambino è stato trasportato al Regina Margherita dove è deceduto subito dopo. Sul posto i carabinieri. Il neonato è di carnagione chiara. I carabinieri hanno ascoltato il passante che, insieme a un operatore ecologico, ha trovato il bimbo. Al vaglio degli investigatori anche eventuali immagini delle videocamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver filmato qualcosa. Sono in corso anche accertamenti nei diversi ospedali, per verificare se nelle ultime ore si sia presentata qualche donna con sintomi compatibili a un parto recente.Dai primi accertamenti effettuati sul luogo del ritrovamento del neonato, è emerso che il piccolo quando è stato trovato poco dopo le sei di questa mattina da un operaio 22 enne che transitava in auto e che ha chiesto aiuto a due operatori ecologici che si trovavano in zona, era completamente nudo. Poco distante al luogo del ritrovamente, è stato rinvenuto e sequestrato l'asciugamano intriso di sangue che con ogni probabilità avvolgeva il corpicino quando è stato abbandonato.