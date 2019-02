20 febbraio 2019- 18:07 Torino: tensioni Appendino-vertici M5S, consiglieri pronti a lasciare

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Scricchiola la giunta M5S a Torino. Le consigliere Maura Paoli e Daniela Albano sarebbero pronte a lasciare il Movimento - e potrebbero non essere le uniche a dare l'addio - per passare al gruppo misto, pur mantenendo salda la fiducia alla sindaca Chiara Appendino. Perché, per le due 'pasionarie', il problema non è con la prima cittadina ma con il Movimento, accusato di aver tradito i suoi valori fondanti, tanto più dopo il voto sul caso Diciotti che ha salvato Matteo Salvini dal processo. Lasciando strascichi, che potrebbero ripercuotersi anche a livello locale.Ieri la questione, a quanto apprende l'Adnkronos, è arrivata sul tavolo dei vertici grillini, investiti di una riflessione ben più ampia. Perché con la sindaca ci sarebbe maretta, la luna di miele finita da un pezzo. Ad Appendino viene rimproverato il ruolo di 'barricadera', con bordate al governo nazionale -vedi caso Diciotti- "salvo poi chiedere un occhio di riguardo alla sua Torino". La tensione è alta. Tant'è che venerdì un 'emissario' da Roma, con ogni probabilità la sottosegretaria al Mef Laura Castelli considerata molto vicina alla sindaca, arriverà a Torino per fare il punto con la prima cittadina.