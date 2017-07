TORNA A PALERMO 'ROSALIA ON THE ROAD', LA SANTUZZA HA IL VOLTO DI ISMAELE LA VARDERA

14 luglio 2017- 16:28

Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - Anche quest'anno ritorna a Palermo 'Rosalia on the road', l'evento d'arte contemporanea ideato dalla fondatrice del pop barocco la nobile Beatrice Feo Filangeri e dall'artista Elisa Martorana, presentato oggi al pubblico. Le due esponenti del mondo dell'arte siciliana, hanno istituito tre anni fa questo progetto culturale, che ogni hanno trasforma lo storico festino di Santa Rosalia, in "un momento di crescita e di denuncia sociale tramite il linguaggio dell'arte contemporanea". L'edizione corrette è la III il sottotitolo scelto è “le Rose e le Spine” la direzione artistica 2017 passa a Elisa Martorana, (le ideatrici ogni edizione si alternano nei ruoli direttivi). L'evento è presentato dal Sovrano Ordine Monastico Militare Dei Cavalieri Templari Federiciani, La Legione Federico II, in collaborazione con Padre Giacomo Ribaudo responsabile della chiesa, prete giornalista che già nelle scorse edizioni aveva sposato il progetto artistico.Quest'anno l'arte contemporanea diventa motivo di studio, infatti l'expo verrà intercalata in una dimensione semi accademica, le opere saranno “i libri su cui studiare”, non solo opere esposte ma delle conferenze che si alterneranno fornendo cosi sono solo una approccio creativo ma formativo nella sua totalità. Alla presentazione di questa mattina la curatrice Elisa Martorana ha svelato alla stampa: “la Santuzza di Rosalia on the road 2017 ha il volto di Ismaele La Vardera”, il candidato sindaco delle Iene.