TORNA A TAORMINA IL 'TAOBUK FESTIVAL', TRA GLI OSPITI YEHOSHUA E IL PM GRATTERI

31 maggio 2017- 10:22

Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - Inizia il conto alla rovescia per la VII edizione di Taobuk Festival 2017. Il prossimo 24 giugno, alle 20,30, presso il Teatro Antico di Taormina, dopo il vertice del G7 dei giorni scorsi, si terrà l’inaugurazione di questa settimana edizione, dedicata al tema 'Padri e figli'. La serata sarà condotta da Antonella Ferrara, ideatrice e presidente di Taobuk, e da Alessio Zucchini, giornalista del Tg1-Rai. Sarà l’occasione per la presentazione del Festival e del tema scelto per l’edizione 2017, ma anche per la consegna dei Taobuk Awards, quest’anno assegnati agli scrittori Abraham Yehoshua e Domenico Starnone (Taobuk Award for Literary Excellence), al magistrato e saggista Nicola Gratteri (Taobuk Award all’impegno civile), al regista Gianni Amelio (Taobuk Award per il film “La tenerezza”), e agli attori Luigi Lo Cascio (Premio Una vita per l’Arte) e Christian De Sica (Premio come protagonista del film “Fräulein”).Anche quest’anno al centro del Festival sarà la letteratura, in dialogo con il cinema, la musica, il teatro, le arti visive, il grande giornalismo, l’enogastronomia. Scrittori, giornalisti, filosofi, artisti, esponenti della società civile e politica, sia italiani sia internazionali, parteciperanno a incontri, tavole rotonde, momenti musicali e di spettacolo, reading, mostre di arte e fotografia, botteghe del gusto, itinerari turistici, proiezioni di film, corsi di scrittura. "Tutti gli appuntamenti saranno legati dal tema che è stato scelto come filo conduttore: “Padri e figli”, la questione della trasmissione di saperi e identità, laddove la figura del padre è intrinsecamente correlata a quella del maestro", dicono gli organizzatori.Sarà l’indimenticabile voce di Noa, la cantante israeliana che mescola armoniosamente jazz, rock americano e suggestioni mediorientali, a chiudere la serata di inaugurazione a ingresso gratuito della VII edizione di Taobuk il 24 giugno al Teatro Antico di Taormina, accompagnata dall’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta dal Maestro Domenico Sanfilippo. L’artista, israeliana di nascita e yemenita d’origine, ha vissuto dall’età di un anno fino ai 16 anni a New York, dove ha studiato e fatto le prime esperienze artistiche, per poi tornare in Israele, mossa da una crisi d’identità e dal richiamo della propria terra. Lì ha proseguito gli studi, prestato servizio militare e completato la propria formazione in una scuola di jazz e in una di musica classica. Il disco che l’ha fatta conoscere fuori dal suo Paese, dove vive ancora oggi, è “Noa”, ma quello che l’ha consacrata come un’artista a livello mondiale è “Blue Touches Blue”, che contiene anche l’indimenticabile brano “Beautiful that way” scritto da Nicola Piovani per il film di Roberto Benigni “La vita è bella”.