TORNA IL SUPER CALDO, FINO A 43° AL SUD

20 luglio 2017- 10:48

Roma, 20 lug. - (AdnKronos) - L'alta pressione Caronte torna a conquistare l'Italia. La redazione di iLMeteo.it comunica che da oggi e per 4-5 giorni tutto il Paese vivrà una nuova fase di sole, bel tempo prevalente e caldo sopra la norma. Temperature massime mediamente sui 33/36° in pianura, ma punte frequenti di 37/38° possibili un po' ovunque, anche al Nord. Valori estremi di 41/43° al Sud e in Sardegna all'inizio della settimana prossima. Qualche temporale, fino al weekend, potrà interessare solo l'arco alpino, altrove è prevista un'assenza assoluta di piogge, salvo per qualche sconfinamento dei fenomeni fino in pianura al Nordovest nella giornata di domani.Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, conferma il break all'estate dal 25 al 28/29 del mese. Già nella giornata di lunedì un fronte temporalesco attraverserà parte del Nord, portando rovesci e temporali diffusi su Alpi, Prealpi e medie e alte pianure, specie centro-orientali. Ancora sole e molto caldo, però, al Centro-Sud, con punte di oltre 40° su Puglia, Sicilia e su Sud Sardegna. Entro il 25-26 di Luglio, aria più fresca nordatlantica penetrerà in maniera più franca sul Nord Mediterraneo e su gran parte d'Italia, portando un generale calo termico e temporali su Alpi, Prealpi, al Nordest e su aree appenniniche e adriatiche centrali. Non è attesa instabilità, perlomeno degna di nota, sul resto del Paese, quindi con persistenza della siccità e grave pregiudizio per l'agricoltura, soprattutto sulle aree tirreniche.