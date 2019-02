25 febbraio 2019- 16:30 Torna la 'Milano Digital Week', dal 13 marzo al centro 'Intelligenza Urbana

Milano, 22 feb. (Labitalia) - Torna a Milano la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale nel nostro Paese. Dopo il successo della prima edizione, riaccende i motori, dal 13 al 17 marzo, 'Milano Digital Week', l’iniziativa promossa dal Comune di Milano, assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici, e realizzata da Cariplo Factory, Iab - Interactive advertising bureau, Hublab e con Meet- Centro internazionale per la cultura digitale. Il tema della 'Milano Digital Week 2019' è 'Intelligenza Urbana', ovvero la moltitudine di tecnologie e applicazioni che trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane impattando sul welfare e i servizi, sulla vita pubblica e privata dei cittadini. Partendo dall’intelligenza artificiale fino ai progetti digitali e innovativi che provengono da tutti gli attori attivi a Milano, 'Milano Digital Week' punta ad essere una fotografia della città contemporanea come terreno di coltura e di esperienze conseguenti delle radicali modifiche che il digitale impone alla vita di tutti i giorni. E intelligenza artificiale, robotica, Iot (Internet of things) sono alcuni dei macrotemi tecnologici che stanno ridefinendo i perimetri del sapere, cambiando velocemente la fruizione della città, che diventa sempre meno 'contenitore' e sempre più piattaforma di contenuti per i cittadini, per le comunità, per il sistema progettuale e produttivo. Queste e altre tematiche verranno proposte, seguendola formula della prima edizione: incontri, seminari, mostre, performance ideati e curati appositamente per la manifestazione si incrociano con un’intensa programmazione di eventi in città, attivati tramite una call for proposal aperta a tutti. E saranno tanti, tra gli altri, gli eventi organizzati da Nexi nell'ambito della 'Milano digital Week 2019', dopo la partecipazionealla prima edizione. A partire da giovedì 14 marzo, presso la Cariplo Factory, in via Bargognone 34, dove si terrà la 'Talent assessment', dalle ore 9 alle ore 13; dalle 9 alle 23 si terrà la mostra 'Future store'. Sulla 'Future store' in programma, sempre giovedì 14 marzo, la press conference dalle 12 alle 13 e la conference dalle 14 alle 15. E sempre giovedì 14 marzo, dalle 19 alle 22,45, Nexi organizza 'Innovaction banche' alla Cariplo Factory. Venerdi 15 marzo in programma 'Kaggle Days', sempre alla Cariplo Factory, dalle 18 alle 20, mentre sabato 16 marzo a 'Base', in via Bargognone 34, dalle 11 alle 13, è in programma il lancio di '#zero bullismo'. E infine per domenica 17 marzo è previsto, dalle 9 alle 13, la digital run per il lancio di 'Garmin Pay'. "Con la Milano Digital Week -afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala- torneremo ad occuparci di un tema importantissimo per lo sviluppo della nostra città. Sul terreno della innovazione digitale, rispetto alle altre città d’Europa con cui spesso ci confrontiamo, siamo purtroppo ancora indietro. Milano deve colmare questo distacco generato da anni di ritardo di tutto il nostro Paese, per diventare pienamente una metropoli internazionale. Noi siamo molto determinati a raggiungere questo obiettivo e da due anni siamo al lavoro per la semplificazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Vogliamo rendere più facile il dialogo dei cittadini con gli uffici e i servizi del Comune ma anche dare una nuova dimensione digitale a tutta la città, per sua natura veloce ed efficiente, in una parola smart. Siamo una città piena di studenti e di giovani, di nuove imprese, che attira investimenti dall’estero e tantissimi turisti. Non possiamo davvero perdere altro tempo. Per questo chi ha buone idee e progetti nuovi partecipi al bando, costruiremo insieme la Milano digitale del presente e del futuro”.