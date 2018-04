19 aprile 2018- 20:15 Torna sul Cassaro 'La Via dei Librai'

Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Libri, attività su strada come laboratori di pittura, musica, cinema e teatro. C'è tutto questo nella terza edizione de 'La via dei librai', la manifestazione patrocinata dalla Città Metropolitana di Palermo e promossa dall’Associazione Cassaro Alto che si svolgerà a Palermo, lungo il Cassaro, dal 21 al 23 aprile in adesione alla "Giornata Mondiale Unesco del Libro e del Diritto d'Autore. L'eventom che l'anno scorso ha ospitato decine di migliaia di persone, è stato presentato questo pomeriggio alla stampa, presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini. La Via dei Librai è, inoltre, inserita nel programma ufficiale dell’anno europeo della cultura 2018 e nel programma ufficiale di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 e si avvale del Patrocinio del Centro per il libro e la Lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. La presenza della Città Metropolitana avverrà anche attraverso uno stand, a cura dell'Ufficio Cultura, Biblioteca e Archivio Storico, e prevede l'esposizione di pubblicazioni editi dalla ex Provincia Regionale di Palermo. I testi proposti saranno quelli della Collana "Ercta", il cui tema ricorrente èil territorio e la sua storia recuperata; i volumi della Collana "Palazzo Comitini" inerenti la Storia, il Diritto e le tradizioni religioso-popolari; le pubblicazioni edite dall'Ente sui lavori di restauro dei palazzi, delle chiese e dei monumenti siti in tutto il territorio metropolitano, nonché alcuni cataloghi delle mostre più prestigiose organizzate nel corso degli ultimi decenni.Presenti, tra gli altri, il sindaco della Città e della Città Metropolitana di Palermo Leoluca Orlando, l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo Andrea Cusumano, il Dirigente Cultura e Turismo Città Metropolitana di Palermo Filippo Spallina, La Presidente dell’Associazione Cassaro Alto Giovanna Analdi. Nel corso della conferenza stampa è stata inoltre presentata ufficialmente, da Filippo Spallina Dirigente Cultura e Turismo, la Carta Turistica aggiornata della Città Metropolitana di Palermo già presentata in anteprima alla BIT di Milano con grande successo e che è stata richiesta anche dagli organizzatori di Manifesta12 per essere distribuita ai visitatori della Biennale.