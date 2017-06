TORTURA: BOLDRINI, APPROVARE LEGGE ENTRO LEGISLATURA

26 giugno 2017- 14:45

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - “Nessun interesse superiore può giustificare il ricorso alla tortura: non la sicurezza nazionale né la lotta contro il terrorismo, che recentemente e sempre più spesso sono invocati per la sospensione delle garanzie a tutela dei diritti umani. Bisogna ribadirlo con fermezza oggi, in occasione della Giornata mondiale a sostegno delle vittime della tortura, istituita dalle Nazioni Unite nel 1997". Lo afferma la presidente della Camera, laura Boldrini. "Troppi sono ancora i Paesi -aggiunge- che tollerano o coprono il ricorso a pratiche violente e disumane. Tutti gli Stati sono chiamati a fare la loro parte, dotandosi di un quadro normativo adeguato che consenta non soltanto di reprimere, ma di prevenire queste atrocità". "È un dovere che deve sentire anche il nostro Paese, ancora privo di una legge in materia, benché abbia ratificato già nel 1988 la Convenzione contro la tortura. I due rami del Parlamento hanno dedicato al reato di tortura una approfondita attenzione in questa legislatura, e proprio oggi la questione torna all'esame dell'Aula della Camera. Ancora in questi giorni numerose sono state le prese di posizione -tra gli altri il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, alcuni giuristi, magistrati di Genova- che sarà compito dei deputati valutare. In ogni caso -conclude Boldrini- mi auguro che entro la fine della legislatura anche il nostro Paese possa colmare questa grave lacuna”.