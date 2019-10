25 ottobre 2019- 19:20 Toscana: Bonafè a Salvini, 'non è terra di conquista'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Salvini sta dicendo che a giugno vincerà in Toscana e poi si andrà al voto nazionale. Forse Salvini conosce poco la Toscana e i toscani. Qui non siamo né terra di conquista né merce di scambio. Come ha già potuto verificare alle amministrative scorse". Lo scrive su twitter la segretaria del Pd toscano, Simona Bonafè.