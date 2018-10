17 ottobre 2018- 12:16 Toscana: Gelmini, strani ammiccamenti Lega-M5S, Salvini chiarisca

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "In Toscana, e a Firenze in particolare, assistiamo già da qualche settimana a strani ammiccamenti tra Lega Salvini e Movimento 5 Stelle in vista delle Regionali e delle Comunali. Ma alleanza gialloverde non era solo emergenza per governo nazionale? Matteo Salvini ha qualcosa da dire?” Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.