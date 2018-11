22 novembre 2018- 18:10 Total: entra in settore distribuzione carburanti in Brasile

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - Total entra nel settore della distribuzione dei carburanti in Brasile che è il più grande mercato in America del Sud. Il gruppo petrolifero francese, infatti, ha firmato un accordo con la società brasiliana Grupo Zema per l'acquisto della società di distribuzione di carburanti Zema Petroleo, del suo rivenditore Zema Diesel e della società import Zema Importacao. L'operazione è sottoposta al via libera dell'Antitrust brasiliano. Zema Petroleo gestisce attualmente sotto il suo marchio 280 stazioni di servizio gestite da gestori sotto contratto e impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi situati negli Stati di Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. La società inoltre controlla anche in quelle regioni un'attività di approvvigionamento a stazioni di servizio che non appartengono al gruppo. Total punta a raddoppiare entro cinque anni il numero delle stazioni di servizio in particolare nelle regioni del Sud Est e nel Centro Ovest del Brasile.Questa acquisizione, commenta in una nota Momar Nguer, direttore generale Marketing & Services e membro del comitato esecutivo di Total, "si inserisce nella nostra strategia di sviluppo nei grandi mercati in crescita e nei biocarburanti". Il cambiamento del marchio delle stazioni di rifornimento in Total avverrà progressivamente a partire dal 2019.