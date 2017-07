TOTAL: FIRMA CON IRANIANA NIOC CONTRATTO PER SVILUPPO SOUTH PARS

3 luglio 2017- 15:07

Parigi, 3 lug. (AdnKronos) - Total torna in Iran. Il gruppo petrolifero francese ha firmato con la National Iranian Oil Company (Nioc), il contratto che porta sullo sviluppo e la produzione della fase 11 del maxi giacimento di gas naturale South Pars. Lo rende noto la stessa Total in un comunicato precisando che il progetto ha una capacità di produzione di 400 mila barili equivalenti petrolio al giorno. La produzione è destinata ad alimentare il mercato domestico iraniano a partire dal 2021.Il contratto, di una durata di 20 anni, è il primo Iranian Petroleum Contract (Ipc) e riprende i termini tecnici, contrattuali e commerciali del protocollo d'intesa firmato l'8 novembre 2016. Total, con una quota del 50,1% sarà l'operatore. Gli altri azionisti sono la cinese Cnpc (30%) e Petropars (19,9%), società controllata al 100% da Nioc.Per Total, commenta Patrick Pouyanné, il Ceo del gruppo francese, "si tratta di un accordo molto importante che segna ufficialmente il nostro ritorno in Iran per scrivere una nuova pagine nella storia della nostra partnership. Siamo orgogliosi e onorati di essere la prima compagnia internazionale a firmare un Ipc e di contribuire allo sviluppo dei rapporti tra l'Europa e l'Iran. Total avvierà il progetto nello stretto rispetto delle legislazioni nazionali e internazionali".