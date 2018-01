TOTAL: GRANDE SCOPERTA DI PETROLIO IN GOLFO MESSICO

31 gennaio 2018- 11:03

Parigi, 31 gen. (AdnKronos) - "Grande scoperta" di petrolio nelle acque profonde del Golfo del Messico. Ad annunciarla è il gruppo petrolifero francese Total. Il pozzo, rileva, è stato perforato ad una profondità finale di 8.898 metri e ha attraversato una colonna di greggio di 205 metri netti di alta qualità. Attualmente si sta procedendo alla verifica dell'ampiezza del giacimento.Questa scoperta, commenta il direttore generale Exploration & Production di Total, Arnaud Breuillac, "ci da accesso ad ampie risorse di petrolio. Dimostra l'interesse dell'accordo firmato con Chevron per esplorare il Golfo del Messico e che ha permesso a Total di acquistare una partecipazione del 40% nel pozzo di Ballymore. Lavoreremo insieme per sfruttare la scoperta la cui viabilità commerciale è già confermata e per elaborare lo schema più efficace in termini di costi per assicurare lo sviluppo rapido" del progetto.Total ha acquistato una quota del 40% in Ballymore nel settembre del 2017 nell'ambito di un accordo esplorativo con il gruppo Usa Chevron (60%).