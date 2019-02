7 febbraio 2019- 10:34 Total: in 2018 utile netto a 11,446 mld dlr (+33%)

Parigi, 7 feb. (AdnKronos) - Total ha chiuso il 2018 con un utile netto pari a 11,446 miliardi di dollari, in crescita del 33% rispetto ai 8,631 mld del 2017. L'utile netto adjusted è pari a 13,559 miliardi di dollari, in progressione del 28%. Lo rende noto il gruppo petrolifero francese in un comunicato."Questi eccellenti risultati - commenta il Ceo di Total, Patrick Pouyanné - sono stati raggiunti grazie ad una forte crescita dell'8,1% della produzione di idrocarburi che raggiunge un livello record di 2,8 mln di barili equivalente petrolio al giorno che ha permesso al settore Exploration & Production di registrare un utile operativo adjusted in crescita del 71%". Gli investimenti netti del gruppo, aggiunge, "si sono attestati a 15,6 miliardi di dollari" e "il cash flow del gruppo ha raggiunto 26 mld di dollari nel 2018". Il cda di Total ha deciso di proporre all'Assemblea degli azionisti del 29 maggio 2019 la distribuzione di un dividendo di 2,56 euro per azione per l'esercizio 2018, in crescita del 3,2% rispetto al 2017.