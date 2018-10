26 ottobre 2018- 16:46 Total: in III trimestre utile netto a 3,9 mld dlr (+45%)

Parigi, 26 ott. (AdnKronos) - Total ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile netto pari a 3,957 miliardi di dollari, in rialzo del 45% rispetto ai 2,724 mld di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto il gruppo petrolifero francese in un comunicato.Total ha registrato, nei primi nove mesi dell'anno un utile netto pari a 10,395 miliardi di dollari, in progressione del 35% rispetto ai 7,706 mld dello stesso periodo dell'anno precedente. Nei primi nove mesi dell'anno la produzione di idrocarburi del gruppo è stata pari a 2.742 migliaia di barili equivalenti petrolio al giorno, in crescita dell'8% su un anno.Total, commenta il Ceo Patrick Pouyanné, "ha registrato nel terzo trimestre un utile netto adjusted in rialzo del 48% a 4 mld di dollari mentre il prezzo del petrolio è cresciuto del 44% a 75 dollari al barile sostenuto dalle tensioni sull'offerta e dal contesto geopolitico". Questo risultato, rileva, "conferma la capacità del gruppo a trarre profitto del quadro favorevole e a raggiungere i suoi obiettivi".