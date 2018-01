TOTAL: SI RAFFORZA IN ITALIA IN SETTORE LUBRIFICANTI E BENZINE DA COMPETIZIONE

11 gennaio 2018- 17:03

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Total Italia Srl, nata dalla scissione del ramo di azienda lubrificanti, benzine da competizione, fluidi e solventi industriali di TotalErg, entra a far parte a pieno titolo del gruppo Total che ne diventa l’azionista unico. Lo rende noto il gruppo petrolifero francese. Questa operazione, sottolinea Benoît Luc, Direttore Generale Europa, "è la prova della volontà del gruppo Total di continuare ad investire nei settori dei lubrificanti a marchio Total ed Elf, delle benzine da competizione e dei fluidi e solventi speciali, settori che riteniamo essere fondamentali all’interno della strategia del gruppo".La nuova Total Italia, aggiunge, "si fonda sugli oltre sessanta anni di presenza in Italia del gruppo e ha l’ambizione di caratterizzarsi come la società del settore più innovativa e più vicina alle esigenze dei clienti. È quindi previsto un importante piano di investimenti con officine partner a marchio Total, collaborazioni più strette con le case automobilistiche, una rinnovata presenza nelle principali competizioni auto e moto, così come un potenziato supporto a tutto il settore industria che potrà, sempre di più, contare sulle competenze e sulla professionalità dei nostri esperti e sulla qualità dei nostri prodotti".Presente in Italia da oltre sessanta anni, il gruppo oggi commercializza, attraverso le diverse società presenti, carburanti (per il settore Aviazione e, tramite la società AS24, per il traffico pesante), lubrificanti, fluidi e solventi speciali. Total è anche operatore del campo petrolifero di Tempa Rossa. Le altre filiali del Gruppo, Hutchinson e Gasket nel settore dei materiali, Saft nel settore delle batterie e Sunpower nel settore dei pannelli solari, sono presenti nel territorio nazionale e rappresentano un elemento importante della offerta portata ai nostri Clienti.