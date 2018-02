TPL: ASSTRA- INTESA SP, MIGLIORANO PERFORMANCE IMPRESE IN 2009-16

9 febbraio 2018- 16:39

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - Migliorano le performance economiche, finanziarie e industriali delle imprese di trasporto pubblico locale ma gli investimenti rimangono al palo. Tra il 2009 e il 2016, si registra, infatti, un generalizzato consolidamento dei margini, dei risultati e della redditività tra il 2009 e il 2016: il margine operativo lordo passa da 5,4% a 8,1% a livello mediano; il risultato netto nel 2016 è pari a 1,4%, mentre nel 2009 era pari a 0,1% sul valore della produzione a livello mediano; il roe medio passa da 0,4% a 2,3%; il roi a livello mediano migliora passando da -1,7% a -0,1%. E' il quadro tracciato dalla ricerca svolta da Asstra, Intesa Sanpaolo, Fondazione Ifel-Anci e presentata oggi nella seconda giornata del convegno dall'associazione delle aziende di trasporto pubblico locale. I risultati conseguiti sono legati, da un lato, alla capacità di ottimizzare i processi produttivi e di migliorare la performance industriale delle aziende, dall’altro, al blocco del turnover e alla rivisitazione della contrattazione di secondo livello, che hanno consentito di ridurre in modo significativo l’incidenza della principale componente del conto economico delle aziende, il costo del lavoro. L’analisi della dinamica dei costi e dei ricavi unitari (sia in termini di vettura km che di passeggeri trasportati) nel periodo 2009-2016 evidenzia l’efficientamento del settore. La dinamica dei costi operativi unitari risulta, infatti, molto contenuta, mentre accelerano i ricavi unitari: i ricavi per vettura km crescono cumulativamente del 21% negli otto anni esaminati, i ricavi per passeggero del 13%.