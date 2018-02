TPL: ASSTRA, Sì CONCORRENZA MA REGOLE UGUALI PER TUTTE

9 febbraio 2018- 13:22

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "Siamo pronti a collaborare su tutto quello che fa crescere le imprese e il servizio di trasporto pubblico, prontissimi ad entrare in campo nel mercato della concorrenza, non ci tiriamo indietro davanti agli obiettivi sfidanti. Però non accettiamo pesi e misure diverse. E non siamo d’accordo con chi vorrebbe mettere sotto tutela le imprese del settore, soprattutto quelle partecipate". A dirlo è il presidente di Asstra, l'associazione di trasporto pubblico locale, Massimo Roncucci. "Chiediamo regole uguali per tutti e vinca il migliore", sottolinea."Noi non accettiamo differenziazioni sulle regole, e soprattutto non accettiamo di passare per anticoncorrenziali o per quelli che difendono lo status quo. Guardiamo cosa sta accadendo realmente. Nella gomma, assistiamo a gare sbagliate per dimensioni, difficili da gestire, con limiti nei capitolati che hanno generato un alto tasso di contenzioso", evidenzia Roncucci. "Nel trasporto ferroviario regionale conclude Roncucci richiamando i temi che sono stati toccati durante le due giornate di lavoro - se agli affidamenti diretti fino al 2033, ci mettiamo pure il legittimo proporsi a tutto campo nella mobilità, con interventi infrastrutturali e gestionali e la possibilità di gestire una piattaforma digitale con tutte le implicazioni delicate che comporta, mi domando: ma di cosa si discute, della concorrenza? ".