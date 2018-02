TPL: ASSTRA-UNICREDIT, IN 2011-15 FINANZIAMENTI PER 15 MLD, 60% DA BANCHE

8 febbraio 2018- 15:24

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - In Italia il sistema di trasporto pubblico evidenzia "un ampio potenziale inespresso" che potrebbe essere valorizzato attraverso: piani di infrastrutturazione delle città in termini di connessioni metropolitane e ferroviarie; progetti di rinnovo del parco mezzi nella direzione della mobilità elettrica (solo il 2% della flotta italiana è a trazione elettrica o ibrida); processi di innovazione tecnologica dei servizi di trasporto. E' quanto emerge dal 14° Convegno nazionale dell'Asstra sul trasporto pubblico locale in occasione del quale è stato presentato uno studio di settore insieme a Unicredit. L’elevato fabbisogno di investimenti, si rileva, "impone alle imprese di Tpl un cambiamento nelle strategie di finanziamento, ad oggi sbilanciate verso il canale bancario che rappresenta più della metà del totale dei debiti finanziari delle aziende del settore". La scarsa diversificazione delle fonti di approvvigionamento di capitali, infatti, "costituisce un fattore di rischio per gli operatori, compromettendo la loro capacità di implementare i piani di investimento". Tra il 2011 e il 2015 il settore del Tpl ha ricevuto oltre 15 mld di euro di finanziamenti, di cui quasi il 60%, concesso dal sistema bancario. Lo stock di finanziamenti ha registrato una flessione del 5,8% medio annuo, nell'orizzonte considerato, riconducibile alla marcata contrazione dei prestiti alle grandi imprese (-10% medio annuo tra il 2011 e il 2015) e alla forte riduzione dei finanziamenti alle aziende del segmento Small (-13% medio annuo).