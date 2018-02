TPL: ASSTRA-UNICREDIT, IN 2011-15 FINANZIAMENTI PER 15 MLD, 60% DA BANCHE (2)

8 febbraio 2018- 15:24

(AdnKronos) - Questo dato riflette, da un lato, i problemi finanziari di alcuni grandi player del mercato, dall'altro, le difficoltà di accesso al mercato dei capitali e del credito, per gli operatori di piccola dimensione. L'emissione di obbligazioni per il reperimento delle risorse necessarie agli investimenti, al momento, non costituisce un'opzione presa in grande considerazione dalle imprese di tpl.Risulta evidente la necessità di incoraggiare le imprese all’impiego congiunto di strumenti finanziari, selezionando i più idonei alle varie tipologie di asset da realizzare, anche in un'ottica di diversificazione del rischio. Sino ad ora le aziende di tpl "hanno fatto un limitato ricorso al mercato dei capitali principalmente a causa della ridotta conoscenza delle potenzialità offerte dai diversi strumenti finanziari". Tuttavia, alla luce dei risultati di una survey condotta su un campione rappresentativo di imprese associate Asstra, emerge "un interesse crescente degli operatori per i prodotti di finanza evoluta, quali bond, leasing e project finance, individuati come opzioni percorribili per finanziare il piano investimenti".I risultati della survey condotta da Asstra e UniCredit hanno evidenziato che gli operatori di tpl utilizzano in modo estremamente limitato gli strumenti di finanza evoluta, quali bond e project finance. Solo le imprese di taglia Mid (con fatturato tra i 5 e i 25 mln) e Top (25-350 mln) sembrano avvicinarsi al mercato dei capitali, tuttavia quasi esclusivamente attraverso il ricorso a Interest Rate Swap per la copertura rischi di interesse su finanziamenti.