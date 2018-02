TPL: ASSTRA-UNICREDIT, IN 2011-15 FINANZIAMENTI PER 15 MLD, 60% DA BANCHE (4)

(AdnKronos) - Da rilevare altresì la quota non trascurabile di imprese che manifestano di non conoscere lo strumento, dato che mette in evidenza la necessità di attività di education e di supporto alle imprese di Tpl nell'utilizzo di queste forme di finanziamento.In base alle risultanze dei piani di investimento 2017-2020, approvati solo dalla metà delle aziende intervistate, risulta che la quota più rilevante di risorse stanziate (circa l'80%) è destinata all'acquisto di materiale rotabile (per un ammontare totale di 567 mln di euro, nell'orizzonte del piano); circa il 14% dei fondi è allocato per investimenti diretti all'acquisto di apparati tecnologici, a bordo mezzo (per complessivi 101 mln di euro), in linea, con la strategia di digitalizzazione dei servizi di trasporto urbano; lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture rappresentano circa il 20% del valore degli investimenti totali programmati, pari a circa 146 mln di euro.