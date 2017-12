TPL: CONTINENTAL, DA 2011 A 2015 PASSEGGERI IN CALO DEL 10,5% (2)

13 dicembre 2017- 10:59

(AdnKronos) - “Grazie ai prodotti ed ai servizi di alta qualità che mette in campo – sottolinea Enrico Moncada, responsabile della Business Unit Truck Replacement di Continental Italia – Continental si sta affermando sempre di più come Solution Provider vincente e come un punto di riferimento per le esigenze delle aziende di trasporto”. Dalle elaborazioni del Centro Ricerche Continental Autocarro risulta che è Roma la città capoluogo di provincia italiana con il maggior numero di passeggeri annui del TPL, pari a quasi 1.200 milioni nel 2015. A Roma, in questa graduatoria, segue Milano (quasi 600 milioni), Torino (circa 250 milioni) e poi ancora Venezia, Genova, Napoli, Bologna, Firenze, Trieste e Brescia. E’ interessante notare che nella graduatoria dei primi dieci capoluoghi di provincia italiani per numero annuo di passeggeri del TPL vi sono sia città che dal 2011 al 2015 hanno fatto registrare una diminuzione sia città che invece, in controtendenza rispetto all’andamento generale, hanno fatto registrare un aumento. In particolare queste ultime sono Torino, Venezia, Bologna, Firenze e Brescia. Queste città rappresentano quindi case history virtuosi da studiare per poter applicare il modello gestionale che ha portato ad una crescita dei passeggeri del tpl anche alle città che hanno fatto registrare dati negativi.