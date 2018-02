TPL: DELRIO, FATTO SFORZO SENZA PRECEDENTI, AZIENDE FACCIANO LORO PARTE(2)

9 febbraio 2018- 16:18

(AdnKronos) - "Abbiamo puntato sulla mobilità sostenibile, prevedendo risorse per progetti innovativi", ha proseguito Delrio ricordando anche di aver "portato a casa le detrazioni sugli abbonamenti " e i costi standard. Ma, ha avvertito, "c'è ancora qualcosa che manca": "manca la capacità di distinguere alcune aziende che hanno fatto dei percorsi e altre che invece non l'hanno fatto". "Certo non è facile mettersi insieme, fare massa critica per affrontare i temi degli investimenti e, peraltro, non è neanche detto che funzioni. Noi abbiamo dato certezze ma ora c'è bisogno che le aziende facciano uno sforzo di efficientamento e si mettano intorno a un tavolo con i propri soci. Altrimenti - ha avvertito infine Delrio - c'è il rischio che, con le innovazioni tecnologiche, l'utenza si sposti verso altre utilizzazioni e non sul trasporto pubblico collettivo".