TPL: DIFFERITI GLI SCIOPERI DI LUNEDì PROSSIMO

23 giugno 2017- 19:42

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - Differiti gli scioperi di lunedì nel settore del trasporto pubblico locale. Con propria ordinanza, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, infatti, si legge in una nota, "ha ordinato il differimento ad altra data degli scioperi nel settore del Trasporto pubblico locale indetti per lunedì 26 giugno 2017, e precisamente lo sciopero del personale dipendente delle Aziende del Trasporto Pubblico Locale per il giorno 26 giugno 2017, durata 4 ore, proclamato dall’Organizzazione Sindacale Usb Lavoro Privato; lo sciopero del personale dipendente delle Aziende del Trasporto Pubblico Locale per il giorno 26 giugno 2017, durata 4 ore, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Faisa Confail e SUL Comparto Trasporti".Il provvedimento, sottolinea, "si è reso necessario ed urgente allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito".