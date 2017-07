TPL: ESPOSITO (PD), IMPEGNI MANTENUTI, RIPRISTINATO REGIO DECRETO SOPPRESSO

21 luglio 2017- 15:58

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - "Ancora una volta i deputati della Camera del M5S dimostrano di essere male informati, se non in mala fede, in merito al Regio decreto 148/31 che regola il rapporto di lavoro degli autoferrontranvieri e sul quale, come loro stessi ricordano in un comunicato diffuso oggi, il sottoscritto e il collega Orfini ci erano impegnati a trovare un rimedio all'abrogazione dello stesso". Ad affermarlo è il senatore del Pd, Stefano Esposito, replicando alle dichiarazioni di alcuni parlamentari del M5S."I pentastellati incautamente affermano che da parte del governo si registra un completo disinteresse alle sorti della categoria e alla qualità del sevizio di trasporto pubblico - sottolinea l'esponente Pd - Nulla di più falso. Segnalo agli autorevoli colleghi che proprio oggi la Commissione Bilancio del Senato nell'ambito della discussione sul decreto Mezzogiorno ha approvato l'emendamento 9.09 che inserisce nella norma la clausola sociale per i lavoratori Tpl e l'emendamento 9.0.25 che abroga il comma 12 quinquies della cosiddetta manovrina che sulla base dell'emendamento della collega Covello aveva cancellato il regio decreto 148". "Quindi, cari deputati 5stelle, il sottoscritto e l'onorevole Orfini hanno mantenuto gli impegni assunti provvedendo a ripristinare, con gli emendamenti a mia firma, quanto era stato soppresso. La prossima volta - conclude Esposito - se volete evitare figuracce, informatevi meglio".