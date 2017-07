TPL: M5S, GOVERNO NON GARANTISCE TUTELE LAVORATORI

21 luglio 2017- 15:58

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - “Il Governo ammette di rimandare alla calende greche la soluzione per garantire le tutele dei lavoratori del trasporto pubblico locale incurante delle ricadute drammatiche, non solo in termini di livelli occupazionali ma anche per il servizio pubblico, e quindi per tutto il popolo dei pendolari”. Così i deputati del Movimento 5 Stelle della Commissione Trasporti commentano la risposta del Governo al question time sull’abrogazione del Decreto regio 148/31 che regola il rapporto di lavoro degli autoferrontranvieri promosso dal deputato Michele Dell’Orco. “In pratica- dicono i parlamentari - il Governo ci ha risposto che c’è tempo per preoccuparsi perché l'abrogazione delle norme sui lavoratori del Trasporto Pubblico Locale, volute da un emendamento Pd a prima firma della deputata Covello, sarà operativa solo dopo un anno dalla conversione del decreto, ovvero quando questo Governo non sarà più in carica, e poi si procederà eventualmente con deroghe fino a che non si raggiungerà l’accordo con le parti sociali per un nuovo contratto collettivo".