TPL: MINISTERO A SINDACATI, PER LAVORATORI PROMOSSE PROPOSTE EMENDATIVE

5 luglio 2017- 19:55

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Incontro oggi al Ministero delle Infrastrutture con le sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero di domani. I tecnici del Ministero, si legge in una nota, "hanno evidenziato come, sulla base anche di specifiche intese con le organizzazioni sindacali confederali, ha promosso alcune proposte emendative tese a rafforzare la posizione lavorativa del personale afferente il trasporto pubblico locale". Un primo emendamento ha, in particolare, "il fine di chiarire con maggiore livello di dettaglio l’effettiva portata della clausola di protezione sociale posta a garanzia dei diritti dei lavoratori in caso di subentro di una nuova azienda, chiarendo in particolare che la clausola di protezione sociale riguarda la totalità del personale del gestore uscente e garantisce il trascinamento e la conservazione di tutti i diritti maturati dai lavoratori a prescindere dallo strumento formale attraverso cui viene garantito il trasferimento". Un secondo emendamento "continua ad assicurare la vigenza del decreto 148/1931, così come modificato e integrato negli anni dalla contrattazione collettiva".