31 dicembre 2018- 13:26 Tpl: Mit, da 1/1 stop a pullman e autobus inquinanti tipo euro 0

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - Dal primo gennaio stop ai pullman e autobus inquinanti. Da domani, infatti, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio Euro 0, in applicazione del comma 232 della legge di Stabilità 2015. Ad essere interessati, ricorda il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), sono i veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente: per la maggior parte pullman e autobus pubblici. Sono esclusi da tale divieto, a norma del decreto ministeriale 3 novembre 2016 (GU 293 del 16/12/2016) gli autobus classificati di interesse storico e collezionistico.Secondo l’Asstra (associazione delle società ed enti del trasporto pubblico locale), ricorda il Mit, l’età media degli autobus italiani ha sorpassato i 12 anni (12,2 anni) a fronte dei 6,9 anni della Germania, 7,9 della Francia, 7,7 del Regno Unito e 8 della Spagna. Un invecchiamento dei mezzi che si rispecchia sulla ripartizione per classi di emissione: il 33% dei mezzi è al di sotto di Euro 3; gli Euro 3 sono il 27%, gli Euro 5 rappresentano il 24%, residuale il resto (euro 6, elettrico, ecc.).