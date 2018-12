31 dicembre 2018- 13:26 Tpl: Mit, da 1/1 stop a pullman e autobus inquinanti tipo euro 0 (2)

(AdnKronos) - Con l’entrata in vigore del provvedimento, sottolinea il ministero, "si intende quindi non solo ridurre l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica ma allo stesso tempo realizzare quanto previsto dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile per il rinnovo del parco autobus di Regioni e città metropolitane con mezzi a basso impatto".Il Piano prevede lo stanziamento di 3,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033 (2,2 miliardi per le Regioni e 1,5 miliardi di euro per le Città metropolitane) per il ricambio del parco autobus di trasporto pubblico locale e regionale con vetture elettriche, a metano e a idrogeno.