TPL: MIT, IN 3 ANNI 10 MLD PER NUOVE LINEE TRAM, METRO E FERROVIE

11 dicembre 2017- 17:24

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - 'Connettere l’Italia', il nuovo piano strategico per la mobilità del Paese, ha messo in campo un nuovo Piano per la Mobilità Quotidiana "che non ha precedent"i nella storia recente del nostro Paese: per le linee metro, tram e ferrovie in soli 3 anni ha messo a disposizione per nuove linee 10 miliardi di euro, dopo che nei 20 anni precedenti gli investimenti di tutti i Governi messi insieme sono ammontanti ad appena 12 miliardi complessivi. A sottolinearlo, in una nota, è il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in occasione degli Stati Generali del Trasporto pubblico per la mobilità quotidiana, oggi a Bologna. Con 'Connettere l’Italia', il Mit ha promosso lo sviluppo di un sistema di trasporti integrato, sicuro e sostenibile, per una mobilità quotidiana migliore per cittadini e merci all’interno delle nostre aree metropolitane. Obiettivi principali, che mettono sempre il cittadino al centro del sistema, sono ridurre il traffico, l’inquinamento nelle città e le spese per le famiglie; più possibilità per tutti di spostarsi a piedi e in bicicletta; più spazio per vivere le città; una filiera industriale di innovazione e produzione dei mezzi di trasporto. Con le risorse messe in campo dal Governo con il nuovo Piano per la mobilità quotidiana, dal 2014 ad oggi sono 27,4 i chilometri di nuove metropolitane con 35 nuove stazioni e 31,8 chilometri di nuove tramvie con 67 nuove fermate. E sono in corso di realizzazione 63 chilometri di nuove metropolitane per 74 nuove stazioni e 27,3 chilometri di nuove tramvie/filobus con 117 nuove fermate. Ed ancora un piano mezzi pubblici che non ha precedenti negli ultimi 50 anni, durante i quali lo Stato aveva investito solo 500 milioni in tutto per il rinnovo del parco mezzi.