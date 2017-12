TPL: MIT, IN 3 ANNI 10 MLD PER NUOVE LINEE TRAM, METRO E FERROVIE (2)

11 dicembre 2017- 17:24

(AdnKronos) - Negli ultimi 3 anni sono stati messi a disposizione dal Governo, infatti, circa 8 miliardi per il rinnovo del 50% del parco autobus circolante. Nei prossimi 18 mesi entreranno in servizio 5/6.000 autobus a cui faranno seguito dal 2019 al 2033 2.000 autobus/anno, a cui si aggiungono 250 treni entro il 2022 e 300 milioni per nuovi mezzi navali destinati al trasporto pubblico locale. Inoltre, proprio nell’ottica di porre il cittadino al centro dei servizi, la Legge di Bilancio 2018 in corso di approvazione prevede un cambiamento di paradigma significativo: per la prima volta sono previste agevolazioni fiscali per utenti del tpl, con particolare riferimento alle grandi aree urbane: detraibilità al 19% dall’imposta lorda delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di tpl, regionale e interregionale su un costo annuale complessivo sino a 250 euro; introduzione del “buono tpl”, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto di abbonamenti del dipendente e dei familiari, per effetto della contrattazione integrativa aziendale di imprese e organizzazioni pubbliche, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.