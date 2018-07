16 luglio 2018- 16:45 Tpl: Regione Lombardia stanzia 18,7 mln per nuovi autobus

Milano, 16 lug. (AdnKronos) - La Regione Lombardia stanzierà oltre 18,7 milioni di euro per cofinanziare l'acquisto di circa 145 nuovi autobus da destinare al trasporto pubblico locale. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale. La decisione "contribuirà ad abbassare il livello di inquinamento grazie a mezzi nuovi e tecnologicamente avanzati", spiega il presidente Attilio Fontana. Secondo l'assessore alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, l'acquisto spingerà "un numero sempre maggiore di cittadini a scegliere l'autobus per gli spostamenti quotidiani lasciando l'auto in garage, con ricadute positive in termini di diminuzione del traffico e dell'inquinamento. La delibera - aggiunge - prescrive per i nuovi autobus una serie di equipaggiamenti obbligatori per le persone diversamente abili e le famiglie con bambini piccoli. Ogni mezzo, oltre alla postazione riservata ai disabili, dovrà contemplare strumenti idonei ad agevolarne l'accessibilità". Le risorse saranno ripartite sulla base delle percorrenze. All'agenzia di Milano-Monza e Brianza-Lodi-Pavia andrà lo stanziamento maggiore, 9,6 milioni di euro. All'agenzia di Bergamo 1,9 milioni di euro, a Brescia 2,7 milioni di euro, all'Agenzia di Como-Lecco-Varese 2,7 mln, all'Agenzia di Cremona-Mantova 1,5 mln e a Sondrio 300mila euro.