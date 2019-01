17 gennaio 2019- 16:03 Tpl: Usb, successo sciopero a Roma, adesioni al 70%

Roma, 17 gen, (AdnKronos) - Si aggirano intorno al 70% le adesioni nel trasporto di superficie allo sciopero di 4 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base per la sicurezza del trasporto pubblico. "Sicurezza - sottolinea l'Usb in una nota - che riguarda tanto i lavoratori quanto i cittadini. Con arroganza l’assessore Linda Meleo aveva bollato alla vigilia la nostra mobilitazione come 'poco significativa e pretestuosa', nonché indetta da una 'sigla sindacale minore'." La migliore risposta - prosegue l'Usb - è arrivata per l'appunto dai lavoratori, che hanno aderito in massa allo sciopero. È stata costretta ad ammetterlo la stessa Atac, che parla di adesione al 23,1%, calcolata sul totale del personale dipendente. Difficile minimizzare, se i mezzi di superficie sono quasi tutti fermi, se le linee A e C della metropolitana sono chiuse – e la B va avanti a servizio ridotto - se la Roma-Lido ha dovuto chiudere i battenti. I dipendenti e gli utenti Atac hanno bisogno di sicurezza e pretendono che sia garantita dall’azienda e dall’amministrazione comunale".