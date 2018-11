30 novembre 2018- 06:56 Tra gelo e pioggia

Roma, 29 nov. - (AdnKronos) - Prime gelate al Nord e pioggia in arrivo sul resto d'Italia. Si preannuncia così un nuovo weekend di maltempo, con una perturbazione atlantica che minerà il tempo su diverse Regioni: a dirlo sono gli esperti de 'IlMeteo.it' che prevedono un peggioramento su Piemonte e Liguria occidentali, poi dal Lazio verso la Toscana e infine sulla Sicilia.La perturbazione, continuano gli esperti, richiamerà venti meridionali più miti che faranno aumentare le temperature soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord i venti settentrionali manterranno ancora valori termici molto bassi; tant'è che venerdì - spiegano - per il Nord dovrebbe risultare la giornata più fredda di novembre."Nel corso del weekend - avvertono - il maltempo si concentrerà al Sud e in particolar modo sulla Sicilia, sulla Calabria ionica e sul Salento con piogge, temporali e possibili locali nubifragi. Domenica, poi, un nuovo peggioramento raggiungerà il Nordovest con altre precipitazioni, ma di modesta entità".