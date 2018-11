20 novembre 2018- 07:43 Traffico di rifiuti, sequestrata nave Aquarius

Catania, 20 nov. (AdnKronos) - Traffico illecito di rifiuti: è l'accusa mossa nei confronti della ong Medici Senza Frontiere e di due agenti marittimi che ha fatto scattare il sequestro preventivo della nave Aquarius, attualmente ormeggiata a Marsiglia, e di 460 mila euro. La Guardia di Finanza ha inoltre notificato avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 24 indagati.Il decreto di sequestro preventivo d'urgenza, eseguito su delega della procura distrettuale di Catania, è riferito ad un importo complessivo pari a circa 460mila euro, ritenuto corrispondente al presunto profitto per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nei confronti sia di due agenti marittimi sia delle Ong 'Medici senza frontiere - Operational Centre Belgium - Missione Italia', 'Medici senza frontiere - Operational Centre Amsterdam', sia infine di appartenenti a vario titolo a tali enti."Il decreto di sequestro preventivo d'urgenza delle somme di denaro, che era stato disposto d'urgenza dalla procura ed eseguito su somme in contanti rinvenute nei conti correnti di alcuni indagati incluse le due Ong - fa sapere la procura - è stato convalidato dal Gip di Catania, che ha anche disposto il sequestro preventivo della nave Ong 'Aquarius', attualmente ormeggiata a Marsiglia in Francia".