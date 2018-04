28 aprile 2018- 10:42 Traffico in tilt sull'A1: 12 km di coda

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - Traffico in tilt sulla A1 Milano-Napoli a causa del ribaltamento di un autoarticolato. Intorno alle 6.30 di questa mattina, nel tratto tra il bivio con la Diramazione Roma sud e Valmontone, in direzione di Napoli, è avvenuto un incidente autonomo di un mezzo pesante che, ribaltandosi, ha perso parte del carico, costituito da bobine plastiche. Al momento - riferisce Astral Infomobilità - si registrano 12 chilometri di coda. Ripercussioni anche sulla via Casilina, dove il traffico è molto congestionato da Palestrina a Valmontone, sempre verso Napoli.