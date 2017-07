TRAGEDIA A BOSIO, SCIVOLA E RESTA INCASTRATO: BIMBO ANNEGA NEL FIUME

29 luglio 2017- 12:01

Roma, 29 lug. - (AdnKronos) - E' caduto in acqua ed è rimasto incastrato sotto una roccia, annegando, il bambino romano di 10 anni che era in vacanza nel parco Capanne di Marcarolo, in località Molino Nuovo di Bosio, nell'Alessandrino. Il corpo del bambino è stato liberato e recuperato nella notte dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: sembra che il bambino, che partecipava ad un campo estivo, sia scivolato dal greto del fiume e sia rimasto incastrato sotto una grande pietra.