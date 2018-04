27 aprile 2018- 14:24 Transumanza: Zaia, siamo con sindaci vicentini per Veneto patrimonio Unesco (2)

"Siamo oggi – ricorda il Presidente del Veneto – tra le Regioni d'Italia maggiormente rappresentate nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco, dove già spiccano Venezia e la sua Laguna, l'Orto Botanico di Padova, la città di Vicenza e le Ville Palladiane del Veneto, la Città di Verona, i Siti Palafitticoli Preistorici dell'arco alpino, le Opere di Difesa Veneziane tra il XV e il XVII Secolo, le Dolomiti. Nell'elenco delle candidature in corso, poi, abbiamo altri due gioielli come le Colline del Prosecco e Padova Urbs Picta Giotto, la Cappella degli Scrovegni e i cicli pittorici del XIV Secolo"."Nomi – conclude il Governatore – che parlano da soli e testimoniano del Veneto come una straordinaria terra di storia, cultura, arte, bellezza, natura, tradizioni. Il Veneto dell'Unesco".