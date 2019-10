31 ottobre 2019- 14:23 Trapani: 10 chili di droga nella sua auto, arrestato

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - Custodiva all'interno della sua auto 10 chili di hashish e un involucro con 25mila euro. Leonardo Messina, trapanese di 61 anni, è stato arrestato dalla polizia durante un intervento in deposito di un'azienda di trasporti nella zona industriale di Trapani in cui l'uomo, agli arresti domiciliari, aveva ottenuto dal magistrato di sorveglianza il permesso di lavorare. Luogo di lavoro che Messina utilizzava indisturbato come base per la sua attività di spaccio. Sul sedile posteriore della sua auto, gli agenti hanno trovato la droga e il denaro ricavato con la sua vendita.