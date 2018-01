TRAPANI: ABUSI SU FIGLIA 13ENNE, INVESTIGATORI 'CONTESTO FAMILIARE DEGRADATO'

31 gennaio 2018- 20:38

Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Una "tristissima storia di abusi e violenze" nell'ambito di "un contesto socio-familiare degradato". Così gli investigatori della Polizia di Stato definiscono l'incubo vissuto da una ragazzina di 14 anni, abusata dal padre. Rapporti "frequenti" che secondo il padre, un uomo di mezza età, sarebbero stati "consenzienti", ma che, spiegano dalla Questura, erano caratterizzati da "continue vessazioni e minacce" per imporre il silenzio alla giovane vittima sulle sue squallide attenzioni. "Il tutto avveniva con la colpevole complicità della moglie - dicono gli investigatori -, la quale, nonostante fosse perfettamente a conoscenza delle violenze ripetutamente subite dalla figlia, non solo non ha mai denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine o alla magistratura, ma addirittura in diverse occasioni ha partecipato ai rapporti sessuali con il marito e la figlia".Adesso per la coppia di coniugi è scattato l'arresto su richiesta della Procura e su disposizione del gip di Trapani. L'incubo per la ragazzina, che all'epoca dei fatti aveva ancora 13 anni, è iniziato la scorsa estate e solo dopo mesi di violenze e abusi la giovane vittima ha trovato il coraggio di denunciare tutto. "Una sera è crollata - dicono gli investigatori - e ha raccontato la sua triste vicenda ad alcuni parenti e amici di famiglia. Solo allora, probabilmente messo alle strette dalla prospettiva della diffusione della notizia, il padre ha deciso di presentarsi in Commissariato per raccontare la squallida vicenda". Dopo aver sentito gli altri due figli della coppia ed altre persone informate sui fatti, la Polizia ha potuto ricostruire la triste vicenda, informando immediatamente l’autorità giudiziaria, che ha prontamente richiesto e ottenuto l’ordine di arresto per entrambi i coniugi responsabili dei gravi abusi sessuali in danno della figlia. Dopo le formalità di rito, marito e moglie sono stati condotti nel carcere di Trapani.