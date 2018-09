19 settembre 2018- 12:20 Trapani: al via Cous Cous Fest, 10 giorni tra sfide in cucina e spettacoli (2)

(AdnKronos) - Al via da venerdì anche gli assaggi alle Case del cous cous, i tradizionali punti di degustazione aperti tutti i giorni non stop dalle 12 alle 24 e dislocati in tutto il paese, di cui 4 sulla spiaggia di San Vito Lo Capo. Carne, pesce, verdure, ricette esotiche e tradizionali, compresa una variante senza glutine. Sono oltre 30 le ricette tra cui scegliere e quest’anno l’offerta si arricchisce con l’area Cous cous & friends che propone specialità mediterranee come la moussaka e le kolokythokeftedes greche (le polpette di zucchine e feta) e il tajine marocchino di pollo e verdure. Sabato 22 settembre, invece, prende il via il Campionato italiano Bia CousCous, la gara che mette a confronto sei chef provenienti da tutta Italia, mentre saranno dieci i Paesi partecipanti al Campionato mondiale di cous cous, la gara internazionale in programma giovedì 27 settembre: Angola, Costa d’Avorio, Israele, Italia, Marocco, Palestina, Senegal, Spagna, Stati Uniti e Tunisia. Gli chef si affronteranno da giovedì 26 a sabato 28 settembre e saranno giudicati da una giuria di esperti e da una giuria popolare. Buon cibo ma non solo. Le Vibrazioni, The Kolors, Ermal Meta, Gemitaiz e Beppe Grillo sono tra i protagonisti delle notti del festival. Tutti i concerti e gli spettacoli in programma si svolgeranno al palco in spiaggia. Gli appuntamenti sono gratuiti, ad eccezione del concerto di Ermal Meta, in programma venerdì 28 settembre.