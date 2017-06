TRAPANI: ALEGGIA SPETTRO COMMISSARIAMENTO, DOMANI PRESENTAZIONE ASSESSORI

16 giugno 2017- 15:25

Palermo, 16 giu. (AdnKronos) - Aleggia sempre più, a Trapani, lo spettro del commissariamento. Entro domani i due candidati a sindaco di Trapani, l'ex forzista Girolamo Fazio e Pietro Savona, dovranno presentare la lista di assessori della eventuale giunta. Se da uno dei due candidati non venisse presentata la lista di nominativi di assessori o rinunciasse alla candidatura, decadrebbe automaticamente la presentazione della candidatura. Ed è quanto potrebbe accadere a Trapani, dove nei giorni scorsi il candidato Girolamo Fazio, finito a maggio ai domiciliari per corruzione e traffico di influenze e scarcerato poche settimane dopo, aveva chiesto ai suoi elettori di non votarlo. A questo punto, se Fazio non si ritira, e come sembra non ne avrebbe alcuna intenzione, resterebbe in carica solo un candidato, cioè Savona. Ma per potere essere eletto, come prevede il regolamento, deve partecipare "alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali e il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali". Se non si dovesse raggiungere il quorum stabilito si procederebbe al commissariamento e a una nuova elezione futura. E, secondo la nuova legge elettorale siciliana, decadrebbe solo l'eventuale giunta ma non il consiglio comunale.