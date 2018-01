TRAPANI: ANZIANO AGRICOLTORE FINISCE SOTTO IL TRATTORE, SALVATO DAI CARABINIERI

30 gennaio 2018- 14:04

Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - Finisce sotto il trattore ma viene salvatore dai Carabinieri. E' accaduto a Erice, nel trapanese, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile si è resa protagonista dell'intervento che si è concluso a lieto fine. I militari, allertati dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale, hanno ricevuto una disperata richiesta di aiuto da parte di un cittadino, il quale segnalava che nella zona di Erice un anziano signore, intento ad arare un campo agricolo, era rimasto bloccato sotto un trattore cingolato ribaltatosi a causa del terreno disconnesso ed impervio.Tempestivamente la gazzella, che in quel momento si trovava nei pressi di Napola, si è precipitata sul posto raggiungendo in meno di 5 minuti la località Martogna sulla Strada Provinciale 31, che collega Trapani a Erice Vetta. Giunti sul luogo teatro dell’evento, l’appuntato scelto Luca Prisco ha raggiunto a piedi il malcapitato mentre l’appuntato scelto Francesco Maione è rimasto con l’autovettura sulla Strada Provinciale 31 per segnalare, ad altro personale di soccorso allertato (118 e vigili del fuoco), la piccola stradina che conduceva al luogo del disastro. La scena, agli occhi dei militari, si presentava da subito molto grave ed i tempi di intervento, dovevano necessariamente essere ristretti: l’anziano, Giovan Battista Fiorini, trapanese Classe 40, era intrappolato sotto il trattore cingolato inclinato su di un lato che rischiava di ribaltarsi completamente sull’inerme schiacciandolo completamente. "L’appuntato Prisco, a rischio della sua stessa incolumità, si prodigava con tutte le sue forze ad interporsi tra il soggetto ed il trattore riuscendo a mantenere in equilibrio precario lo stesso mezzo fino all’arrivo dell’appuntato Maione, avvisato da una vicina di casa del Fiorino, che accorreva in aiuto del collega interponendosi anch’egli tra l’infortunato e il cingolato così evitando conseguenze ben più gravi per l’anziano".Unitamente ai vigili del fuoco e personale del 118 i militari hanno sollevato a braccia il mezzo estraendo Fiorino, ormai privo di sensi per lo schock, che veniva portato a braccia verso l’ambulanza parcata sulla SP 31. Lo stesso, trasportato al pronto soccorso del locale nosocomio è stato sottoposto alle cure del caso e refertato con una prognosi di 30 giorni per frattura del perone e tibiale nonché trauma addominale. I militari, sebbene fisicamente provati, non hanno riportato traumi o lesioni, ma con il loro fondamentale intervento scongiuravano quella che si prefigurava essere una sicura tragedia.