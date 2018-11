16 novembre 2018- 07:19 Trapani: arrestato 'ladro di merendine' che svuotava distributore Liceo Ximenes

Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - Finisce in manette il 'ladro di merendine' che per mesi ha svuotato i distributori del Liceo classico Ximenes di Trapani. Una serie incredibile di di furti, ben 7 negli ultimi 20 giorni, tutti ai danni dei distributori automatici posti all’interno del centralissimo Liceo Classico Ximenes di Trapani "avevano creato un forte allarme sociale tra gli studenti del plesso e tra la cittadinanza del centro storico Trapanese", come spiegano i Carabinieri. "A mettere le manette all’emulo trapanese del più famoso ”Arsenio Lupin” che ormai si sentiva intoccabile per i suoi continui furti sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trapani, diretti dal Maresciallo Maggiore Andrea Castaldi, che nella nottata di ieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato Maurizio Adragna, 18 enne trapanese, già noto alle Forze di Polizia per i suoi svariati reati e per esser già destinatario, nonostante la sua giovane età di un Avviso Orale", dicono gli inquirenti. Il giovane anche la notte scorsa, introdottosi nel liceo Ximenes, incappucciato, con lo stesso modus operandi dei recenti analoghi furti perpetrati, ovvero forzando con un grosso cacciavite una porta antipanico sita in un cortile interno, da cui si accede anche tramite uno stabile in abbandono sito nella via Roma, scassinava i distributori automatici di bevande e snack siti al secondo piano, impossessandosi delle monete incassate nel corso degli orari scolastici e di tutte le merendine poste in vendita al suo interno. Stavolta però, come succedeva già da diverse notti, appostati all’interno della scuola, vi erano i Carabinieri che dopo un breve inseguimento, tra i corridoi del plesso scolastico, sono riusciti ad immobilizzarlo. Sotto il passamontagna vi era celato Adragna che tratto in arresto è stato tradotto presso le camere di sicurezza del Comando di Trapani in attesa di giudizio direttissimo. Davanti al giudice l'uomo ha confessato tutti e 7 i furti all’interno dell’Istituto. Convalidato l'arresto e l'applicazione della pena dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani con il divieto di uscire di casa nelle ore notturne.Preziosissima è stata la collaborazione tra i Carabinieri ed i dirigenti scolastici che con sinergia hanno portato all’arresto del giovane che tanto allarme sociale aveva destato nelle ultime settimane. L’arresto eseguito dai militari dell’Arma dei Carabinieri è "frutto di una importante collaborazione e organizzazione dei servizi tra le varie Forze di Polizia del Capoluogo trapanese sotto l’attenta coordinazione del Prefetto di Trapani". I Carabinieri "invitano chiunque, dando come sempre massima vicinanza alla cittadinanza ed alle altre Istituzioni, a collaborare per poter assicurare alla giustizia gli autori dei reati contro il patrimonio".