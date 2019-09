12 settembre 2019- 12:58 Trapani: assessore aggredito ad Alcamo, solidarietà M5S

Palermo, 12 set. (AdnKronos) - Solidarietà del M5S all'assessore del Comune di Alcamo Giuseppe Campo aggredito ieri sera in strada da un commerciante. "La mia massima solidarietà e vicinanza all'assessore Giuseppe Campo - afferma il deputato Antonio Lombardo - Al professore Campo vanno i miei migliori auguri di una prontissima guarigione e l'incoraggiamento a proseguire nell'attività amministrativa che lui e lo staff del sindaco Surdi stanno portando avanti con efficacia e determinazione in città".Di "episodio gravissimo ai danni di un rappresentante della comunità e delle istituzioni, che svilisce e mortifica l’intera cittadinanza" parla la deputata all'Ars Valentina Palmeri che, insieme a tutto il gruppo del M5S, esprime solidarietà all'assessore e ai suoi familiari "che, loro malgrado, hanno assistito a questa scena di violenza". "A Campo - dicono gli attivisti e portavoce del M5S Alcamo - auguriamo pronta guarigione, certi che gesti del genere non fermeranno la sua attività, né quella della giunta 5 stelle di cui fa parte".